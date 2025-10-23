Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Nouvelles choisies

Madeleine-Angélique Poisson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre 1719 et 1739, Madeleine-Angélique Poisson (madame de Gomez) a été une écrivaine prolifique avidement lue. Au XVIIIe siècle, ses oeuvres sont souvent rééditées et traduites en plusieurs langues, mais, à partir du XIXe siècle, elles tombent dans l'oubli. S'inscrivant dans la foulée des récents travaux éditoriaux et critiques consacrés à la restitution du matrimoine littéraire, l'ouvrage présente une sélection de huit nouvelles rassemblées sous le signe de l'exotisme et du rapport à l'autre, des thèmes qui permettent de mesurer, à la fois, la singularité du regard sensible et critique d'une écrivaine de l'Ancien Régime, et de repenser à notre propre époque de questionnements idéologiques, la place de la fiction " exotique " dans la construction socioculturelle et littéraire du discours racial au XVIIIe siècle.

Par Madeleine-Angélique Poisson
Chez PU Rennes

|

Auteur

Madeleine-Angélique Poisson

Editeur

PU Rennes

Genre

Contes et nouvelles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelles choisies par Madeleine-Angélique Poisson

Commenter ce livre

 

Nouvelles choisies

Madeleine-Angélique Poisson

Paru le 23/10/2025

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753598157
9782753598157
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.