Michel Grimaud, souvenirs d'un accessoiriste de cinéma

PREFACE D'ALEXANDRE ARCADY - "C'était comme ça avec Michel Grimaud... toujours une solution à chaque problème". (Alexandre Arcady) C'est vers l'âge de vingt ans que Michel Grimaud découvre par hasard le monde du cinéma. Homme à tout faire pour des séries télévisées, il devient rapidement accessoiriste puis accessoiriste de plateau. En 1975, sa rencontre avec François Truffaut change définitivement sa vie. Investi, ingénieux, bricoleur, les plus grands réalisateurs font appel à lui. "Tu as la solution dans ta tête mais tu ne le sais pas encore" plaisantait Bertrand Blier... Il travaille avec François Truffaut, Francis Girod, Bertrand Tavernier, Alain Jessua, Claude Lelouch, Bertrand Blier, André Téchiné, Alexandre Arcady, Diane Kurys, Louis Malle, Jean-Marie Poiré, Coline Serreau, pour ne citer que les principaux. Avec plus de 100 longs métrages et séries télévisées à son actif, il apporte sa discrète contribution à de nombreux succès du box-office français. Au fil des tournages et avec force détails qui ne s'inventent pas, Michel Grimaud fouille ses souvenirs, nous livrant en intimité quelques secrets et anecdotes. Sensible, il porte parfois un regard sur les comédiens et réalisateurs de renom qu'il a côtoyés. Jacques Picard et François Martinez ont reconstitué le puzzle de sa longue vie professionnelle, bousculant sa modestie et mettant en lumière ce métier peu connu du grand public.