#Essais

Trains de nuit

Thibault Constant

ActuaLitté
Parce qu'il vous invite à ralentir tout en vous emmenant loin, très loin sans vous faire perdre de temps, le train de nuit opère son grand retour aujourd'hui. Au fil de 30 trajets à travers l'Europe, laissez-vous bercer par le cliquetis des rails et décrochez les étoiles vers les gares des plus belles capitales européennes, tout près d'une terrasse où prendre le café le matin, ou d'autres plus secrètes, voire perdues dans la campagne, d'où vous pourrez suivre un chemin de fer "buissonnier" - un train peut en cacher un autre ! De la baie des Anges aux stations climatiques des Carpates, embarquez pour un grand rail movie : réglez votre réveil sur le chant des cigales du Midi, prenez un ferry pour Syracuse sans quitter votre wagon, roulez toute une nuit sous le soleil éternel du Nord et laissez-vous déposer près du village du Père noël.

Par Thibault Constant
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Thibault Constant

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Récits de voyage

Trains de nuit

Thibault Constant

Paru le 23/10/2025

304 pages

Gallimard Loisirs

25,95 €

ActuaLitté
9782742468614
© Notice établie par ORB
