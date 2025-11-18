Inscription
#Essais

Noël en Brionnais

Collectif, Mot Passant

Charlieu : L'andouille de Jean de Jean-Luc Vernier ; Charolles : Un Noël d'argile et de lumière de Marguerite Vial ; Chauffailles : Les Etoffes de Noël de Paul Marchand ; Iguerande : L'huile de Noël de Vincent Chapuis ; La Clayette : Sous la neige des tanneries de Louis Barret ; Marcigny : Le Marché de Noël de Paul Marchand ; Paray-le-Monial : le voeu de Marguerite-Marie de Marguerite Vial ; Pouilly sous Charlieu : L'ouvrière chez Bréchard de Jean-Luc Vernier ; Saint-Christophe-en-Brionnais - : La Foire de Jean-Luc Vernier ; Semur-en-Brionnais : L'énigme du tableau de Vincent Chapuis.

Par Collectif, Mot Passant
Chez Mot Passant

|

Auteur

Collectif, Mot Passant

Editeur

Mot Passant

Genre

Histoire régionale

Noël en Brionnais

Collectif, Mot Passant

Paru le 25/11/2025

242 pages

Mot Passant

18,00 €

ActuaLitté
9782357922730
