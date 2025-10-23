Trouvez un mot qui contient ces lettres ! - Tirez une carte thème - Lancez 1, 2, 3, 4 ou 5 dés selon la manche - Soyez le premier à trouver un mot qui soit dans le thème et qui comporte les lettres indiquées par les dés ! Dans DENGO, rapidité et créativité sont vos meilleurs alliés ! Un jeu vif et intelligent qui fait appel à votre culture, votre réactivité et votre audace. Parfait pour animer vos soirées, vos week-ends en famille ou vos apéros entre amis ! Contenu de la boîte : - 7 dés (dont un rouge pour pimenter les parties) - 8 cartes thème - 1 sac de tirage Durée d'une partie 15 minutes, de 12 à 92 ans, de 2 à 8 joueurs.