Comprendre enfin Lacan ! - Telle est l'ambition de cet ouvrage introductif composé de cinq clés. Une première clé présentera le vocabulaire de Lacan en vingt termes, de la lettre A comme " analyse " jusqu'au V de " vérité ". Ce premier chapitre sera immédiatement suivi des grandes investigations analytiques de Lacan : quel rapport entretient-il avec Freud, quelle nouvelle théorie du sujet bâtir au XXe siècle et comment appréhender la complexité des relations humaines ? Une troisième clé inscrira Lacan au sein d'un réseau de médecins et de philosophes : reprise inlassable mais hérétique de Freud, constante admiration envers Heidegger, méfiance teintée de mépris pour la phénoménologie de Sartre et Merleau-Ponty, rupture radicale avec Deleuze et Guattari, connivence paternelle avec Michel Foucault, influence décisive sur le jeune Alain Badiou. Une quatrième clé présentera un parcours en douze aphorismes dont les plus connus : " L'inconscient est structuré comme un langage ", " Il n'y a pas de rapport sexuel ", " Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas "... Une cinquième et dernière clé synthétisera la pensée de Lacan en quelques schémas et tableaux. Alexis Cartonnet est normalien, agrégé et docteur en philosophie, et enseigne en Gironde, tant au Lycée qu'à l'Université. Ses publications portent principalement sur la philosophie française contemporaine et ce qu'on pourrait appeler " L'Ecole de Vincennes ".