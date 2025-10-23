Progrès en Dermato-Allergologie

Le Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie (GERDA) organise chaque année son congrès annuel d'actualisation des connaissances de la discipline. Le "Cours" qui en est issu est devenu une référence en la matière, très attendu des spécialistes, novices et expérimentés. Ils y découvriront les progrès réalisés dans le domaine, indispensables à la compréhension de la dermato-allergologie. Les thématiques abordées sont nombreuses et variées, centrées sur l'actualité, la pratique clinique et la recherche translationnelle, et témoignent du dynamisme de la discipline avec, au coeur de celles-ci, le thème de la santé unique "one health" : allergies de contact et notamment animales, urticaire, dermatite atopique, allergies professionnelles, allergies chez le sportif, toxidermies et leurs séquelles, la dermato-allergologie chez l'enfant, l'hypersensibilité, etc...