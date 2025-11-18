Inscription
#Essais

501 expressions du quotidien en anglais

Alix Attali, Christophe Poiré, Alice Blondel

ActuaLitté
A destination de tous les curieux et amoureux de l'anglais, cet ouvrage propose une sélection de 501 expressions du quotidien couramment utilisées pour faire état d'idées, de concepts, de notions et de situations bien spécifiques. Souvent imagées, elles sont regroupées en " épisodes " en fonction de logiques synchroniques, lexicales et situationnelles. Mêlant proverbes, expressions courantes, idiomatiques, classiques et modernes, elles sont agrémentées : · d'encadrés permettant d'en savoir plus sur des aspects étymologiques, culturels, grammaticaux et sémantiques, · d'une série d'exercices, à la fin de chaque " épisode " thématique, pour faciliter leur mémorisation. Les plus : · Accessible, attrayant et illustré. · Propose pour chaque expression un fichier audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses.

Par Alix Attali, Christophe Poiré, Alice Blondel
Chez Ellipses

|

Auteur

Alix Attali, Christophe Poiré, Alice Blondel

Editeur

Ellipses

Genre

English Idioms

ActuaLitté
9782340111202
© Notice établie par ORB
