Automne spooky

Plongez dans une ambiance automnale pleine de charme et de frissons tout doux. Entre citrouilles souriantes, fantômes farceurs, tasses fumantes et balais enchantés, partagez un moment complice dans l'univers irrésistible du cozy spooky. Coloriez à la lueur d'une bougie, emmitouflé(e) dans un plaid, et laissez la magie d'Halloween version cocooning opérer ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges