Comprendre l'intelligence artificielle et les IA génératives

Ce livre explique, avec des mots simples et des illustrations amusantes, le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Il s'adresse aux lecteurs non-spécialistes, adolescents et adultes, en leur donnant les clefs pour comprendre ce domaine. L'auteur y démystifie la création de machines dites "intelligentes" . Il explique leur fonctionnement et les différentes techniques utilisées. Il décrit les possibilités offertes par les algorithmes et les difficultés auxquelles sont confrontés les chercheurs, les ingénieurs et les utilisateurs. Enfin, il aborde la question de la place de l'intelligence artificielle dans notre société.