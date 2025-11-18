Inscription
#Essais

Comprendre l'intelligence artificielle et les IA génératives

Nicolas Sabouret, Assis lizete De, Lizete De Assis

ActuaLitté
Ce livre explique, avec des mots simples et des illustrations amusantes, le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Il s'adresse aux lecteurs non-spécialistes, adolescents et adultes, en leur donnant les clefs pour comprendre ce domaine. L'auteur y démystifie la création de machines dites "intelligentes" . Il explique leur fonctionnement et les différentes techniques utilisées. Il décrit les possibilités offertes par les algorithmes et les difficultés auxquelles sont confrontés les chercheurs, les ingénieurs et les utilisateurs. Enfin, il aborde la question de la place de l'intelligence artificielle dans notre société.

Par Nicolas Sabouret, Assis lizete De, Lizete De Assis
Chez Ellipses

|

Auteur

Nicolas Sabouret, Assis lizete De, Lizete De Assis

Editeur

Ellipses

Genre

Intelligence artificielle

Retrouver tous les articles sur Comprendre l'intelligence artificielle et les IA génératives par Nicolas Sabouret, Assis lizete De, Lizete De Assis

Commenter ce livre

 

Comprendre l'intelligence artificielle et les IA génératives

Nicolas Sabouret, Assis lizete De, Lizete De Assis

Paru le 18/11/2025

240 pages

Ellipses

15,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340109018
9782340109018
© Notice établie par ORB
plus d'informations

