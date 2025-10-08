The Sons of Death Tome 2

Même quand tout s'écroule, Maxine refuse de capituler. Après l'attaque vient le chaos. Alors que Taylor se remet lentement de ses blessures, Max est brisée, mais debout. Déterminée à protéger ceux qu'elle aime, elle se relève, une fois de plus. Pourtant, une menace plane sur Taylor, prête à frapper. Pour protéger ses proches, il n'a qu'une issue : s'éloigner de Max... même si son coeur s'y refuse. De son côté, Max se lance dans une mission désespérée : retrouver Tessa, la fille du chef des Anarchy, alors que l'ombre de son ennemi rôde. Insaisissable, toujours un pas devant, il brouille les pistes, pousse Max à bout. Et une vérité la hante : le temps lui est compté. Sa mort approche. Et bientôt, elle devra trouver le courage de l'annoncer aux Sons of Death... avant qu'il ne soit trop tard. Mais une chose est sûre : l'âme d'un Sons of Death ne meurt jamais.