Au service du bien commun

Derrière un titre qui invite à l'action se cache en fait un manuel de formation à la chose politique. Ce livre part de la conviction que la clé d'une action efficace est d'avoir une compréhension transversale mêlant doctrine positive (philosophie et théologie politique) pour identifier le but à atteindre, sociologie politique pour bien comprendre quel est le terrain dans lequel on se meut, histoire politique pour apprendre de l'expérience des plus anciens et théorie de l'action. Ce manuel s'adresse en priorité aux étudiants et jeunes professionnels mais est évidemment ouvert à un public qui s'intéresse à la question politique.