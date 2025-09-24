Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Au service du bien commun

Laurent de Capellis

Derrière un titre qui invite à l'action se cache en fait un manuel de formation à la chose politique. Ce livre part de la conviction que la clé d'une action efficace est d'avoir une compréhension transversale mêlant doctrine positive (philosophie et théologie politique) pour identifier le but à atteindre, sociologie politique pour bien comprendre quel est le terrain dans lequel on se meut, histoire politique pour apprendre de l'expérience des plus anciens et théorie de l'action. Ce manuel s'adresse en priorité aux étudiants et jeunes professionnels mais est évidemment ouvert à un public qui s'intéresse à la question politique.

Par Laurent de Capellis
Chez Hora Decima

Auteur

Laurent de Capellis

Editeur

Hora Decima

Genre

Sociologie politique

Au service du bien commun

Laurent de Capellis

Paru le 24/09/2025

350 pages

Hora Decima

20,00 €

9782915844313
