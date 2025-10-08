Inscription
#Album jeunesse

Histoires surprises

Disney, Xxx

ActuaLitté
Un recueil Disney plein de mystères... pour transformer le moment de lecture de son enfant en un jeu sans fin ! " Quelle histoire veux-tu découvrir ? Choisis entre 1 et 12, et ouvre ton histoire surprise ! " - Ouvrez les 12 pochettes scellées pour découvrir l'aventure d'un héros ou une héroïne Disney, sans la connaître à l'avance ! - Un système surprise simple grâce à un rabat qui s'ouvre et se referme sans outils, pour redécouvrir et relire le livre à l'infini. - Un recueil aux textes concis et richement illustrés, pour un moment de lecture avec son enfant ou en toute autonomie. 4-7 ans.

Par Disney, Xxx
Chez Hachette

Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

Histoires surprises

Disney, Xxx

Paru le 08/10/2025

208 pages

Hachette

13,95 €

ActuaLitté
9782017331643
© Notice établie par ORB
