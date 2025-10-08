Inscription
#Album jeunesse

Zootopie

Disney

ActuaLitté
Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des personnages de Zootopie ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de l'univers de Zootopie. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : L'histoire du film : partie 1 ; L'histoire du film : partie 2 ; Le mystère des oeufs disparus ; L'enquête de la glace géante ; Les rois de l'arnaque ; Course-poursuite à Sourisville ; Duo de choc !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Retrouver tous les articles sur Zootopie par Disney

Commenter ce livre

 

Zootopie

Disney

Paru le 15/10/2025

128 pages

Hachette

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017331605
9782017331605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

