Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des personnages de Zootopie ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de l'univers de Zootopie. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : L'histoire du film : partie 1 ; L'histoire du film : partie 2 ; Le mystère des oeufs disparus ; L'enquête de la glace géante ; Les rois de l'arnaque ; Course-poursuite à Sourisville ; Duo de choc !