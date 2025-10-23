Inscription
#Beaux livres

Raconter la mer

Björn Larsson

ActuaLitté
Et si la mer était bien plus qu'un décor de rêve ? DansA Raconter la mer, Björn Larsson - écrivain, navigateur et grand lecteur -nous embarque dans un voyage littéraire à travers les récits de marinsvéritables. A travers les préfaces qu'il a consacrées à Conrad, Maupassant, Slocum, Mutis, Martinson et bien d'autres, il explore le lien profond entrenavigation et écriture. Pour Larsson, la mer n'est ni simple évasion ni fantasmed'aventure. C'est un lieu concret, imprévisible, fait de tension, d'attente etd'incertitude. Peu d'écrivains ont su capter cette réalité brute et en faire unematière littéraire authentique. Ce livre leur rend hommage tout en interrogeantnotre rapport au voyage, au risque, à la liberté. Entre récits de piratesmodernes, histoires de migrations, journaux de bord oubliés et grandes oeuvresmaritimes, Larsson nous offre une traversée unique. Un livre-boussole, riche deréflexions et d'émotions salées, pour tous ceux qui aiment lire comme on prendle large. Un hommage vibrant aux capitaines de mots. Une invitation à naviguerd'une page à l'autre, porté par les vents de l'imaginaire. BjörnLarsson est écrivain et professeur émérite de littérature et linguistiquefrançaises à l'Université de Lund en Suède. Comme écrivain, il a publié unequinzaine de romans et d'essais, la plupart traduits en français et publiés parGrasset, mais certains ont été écrits en français, comme Besoin de liberté, publié au Seuil. Son dernier roman, Le choix de Martin Brenner, date de 2020. EnFrance, il a reçu le prix Médicis étranger pour Le capitaine et les rêves et leprix de l'Astrolabe pour La Sagesse de la mer. A Depuis une quinzaine d'années, il fait partie du jury pour le prix Nicolas Bouvier. C'est également unnavigateur passionné, ayant vécu six ans sur son bateau à voile, le Rustica, devenu le personnage principal de son roman culte, Le cercle celtique. Il vitactuellement entre Helsingborg, en Suède, et Sedriano (Milan), en Italie.

Par Björn Larsson
Chez Zeraq (Editions)

|

Auteur

Björn Larsson

Editeur

Zeraq (Editions)

Genre

Récits de mer

Raconter la mer

Björn Larsson

Paru le 23/10/2025

240 pages

Zeraq (Editions)

17,90 €

ActuaLitté
9782487147058
© Notice établie par ORB
