#Essais

Ornicar ? 61 Voir

Jacques-Alain Miller, Deborah Gutermann-Jacquet

"Voir" est partout, tout le temps, si prégnant qu'il en serait presque l'oublié de notre expérience quotidienne. Avec Lacan, pourtant, cette expérience sort de l'évidence. S'appuyant sur les observations de Merleau-Ponty, il disjoint la vision du regard et montre que le regard précède la vision. " "Ils ont des yeux pour ne pas voir". Pour ne pas voir quoi ? – justement que les choses les regardent ", comme Lacan le pointe dans son Séminaire XI. Le sujet de la vision se défend contre sa vérité d'objet posé sous le regard : il est une tache, et cette tache a une fonction. Qu'est-ce qu'une tache, un trompe-l'oeil, un voyeur, un tableau ? Qu'est-ce, au fond, que cet objet regard, qui peut, dans la névrose et notamment dans l'obsession, prendre une place si déterminante ? Ce sont à ces questions que les auteurs de ce numéro se confrontent. Jacques-Alain Miller choisit pour en approcher le coeur de se saisir des personnages de Diane et Actéon. Les invités d'"Ornicar ? ", le cinéaste Luc Dardenne, l'historien Michel Pastoureau, nous donnent des témoignages cruciaux sur le traitement singulier de cet objet qu'est le regard et de ce voile qu'est la vision. La rubrique consacrée aux références de Lacan poursuit aussi son exploration à travers ses Séminaires pour donner à lire et à voir un peu de la matière dont il alimentait ses réflexions. Cette fois quelques références sont prélevées dans le Séminaire XIV, "La Logique du fantasme". Pour l'occasion, Ornicar ? a invité des mathématiciens. Enfin, un dossier est consacré à " l'avenir des institutions ". Il pose la question de la pratique de la psychanalyse et de l'écoute de la souffrance des sujets dans la cité. Auteurs du Champ freudien : Jacques-Alain Miller, Deborah Gutermann-Jacquet, Catherine Lazarus-Matet, Philippe Hellebois, Yves Depelsenaire, Gérard Wajcman, Pierre Ebtinger, Aurelie Pfauwadel, Marie-Françoise De Munck, Sophie Marret-Maleval, etc. Des auteurs de disciplines affines : (cinéma, peinture, littérature, histoire, philosophie, mathématiques, etc.) : Michel Briand, Luc Dardenne, Michel Delon, Marie-José Durand-Richard, Thomas Hausberger, David Lemler, Paul Magendie, Michel Pastoureau.

Par Jacques-Alain Miller, Deborah Gutermann-Jacquet
Navarin

|

Auteur

Jacques-Alain Miller, Deborah Gutermann-Jacquet

Editeur

Navarin

Genre

Essais

Ornicar ? 61 Voir

Jacques-Alain Miller, Deborah Gutermann-Jacquet

Paru le 18/11/2025

208 pages

Navarin

18,00 €

9782916124940
