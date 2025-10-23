Renouveau du contrôle de gestion : méthode des coûts-performances cachés

L'enjeu du contrôle de gestion socio-économique est d'améliorer la prise de décision, stratégique ou opérationnelle, dans l'entreprise, pour mieux faire face aux défis actuels de l'environnement économique et social, en récupérant des ressources d'autofinancement grâce au recyclage des coûts cachés des dysfonctionnements générés par l'entreprise. La méthode des coûts-performances cachés bénéficie de 50 ans de recherches scientifiques, au moyen d'interventions conduites par l'ISEOR dans 2 300 entreprises et organisations, de toutes tailles - TPE de moins de 11 personnes, PME et ETI jusqu'à la très grande entreprise de plusieurs dizaines de milliers de personnes -, de divers statuts juridiques - privé, associatif, public - et de secteurs d'activité multiples - industrie, services, service public -, dans 48 pays en Europe, Amérique, Afrique et Asie. Cet ouvrage constitue un véritable manuel, structuré, pédagogique, global, précis, illustré par de très nombreux cas d'application et d'exemples extraits de cette gigantesque banque de données. Il présente point par point la méthode pour que chacun puisse l'adapter dans le contexte de son entreprise. Il constitue un outil indispensable pour tous ceux qui ont pour fonction de conseiller les décideurs ainsi que pour les décideurs eux-mêmes. Il permet, à l'encadrement et aux contrôleurs de gestion, de construire des tableaux de bord pratiques, afin d'assurer un pilotage efficace des stratégies d'actions innovantes et rentables de l'entreprise, au moyen d'outils simples du management socio-économique : plans d'actions stratégiques internes-externes (PASINTEX) à trois ans, plans d'actions prioritaires (PAP) semestriels et contrats d'activité périodiquement négociables (CAPN). Outre les utilisateurs professionnels, ce manuel s'adresse aux étudiants de niveau master en comptabilité-contrôle-audit, aux professionnels du chiffre, contrôleurs de gestion en entreprise et experts-comptables.