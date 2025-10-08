Inscription
Une nuit très étrange

Sandrine Wendling, Isabelle Albertin, Marvel

Depuis une semaine, Spider-Man fait des cauchemars... Doctor Strange pourra-t-il l'aider à comprendre ce qu'il se passe ? J'apprends à lire avec les Grands Classiques Disney Marvel est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. La collection propose quatre niveaux progressifs : - Niveau 1 - Début de CP - Niveau 2 - Milieu de CP - Niveau 3 - Fin de CP - Niveau CE1

Une nuit très étrange

Sandrine Wendling, Isabelle Albertin

Paru le 08/10/2025

32 pages

Hachette

3,50 €

9782017328995
