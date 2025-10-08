Inscription
#Roman jeunesse

Le premier concert de Julie

Thérèse Bonté, Marion Fallot

ActuaLitté
Incroyable ! Julie et Léna vont aller voir Louly, leur chanteuse préférée, en concert... Une soirée magnifique les attend. Ce titre est destiné aux enfants en classe de CE1. " J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance. En plus de la petite histoire, le livre contient : des conseils pour accompagner l'enfant dans ses premières lectures, la présentation des personnages et à la fin : " As-tu bien compris l'histoire ? " pour donner du sens à ce que l'enfant a lu et aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu'une rubrique " Et toi, qu'en penses-tu ? " avec des petites questions pour " faire réfléchir " ou simplement discuter autour de l'histoire.

Par Thérèse Bonté, Marion Fallot
Chez Hachette

|

Auteur

Thérèse Bonté, Marion Fallot

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Le premier concert de Julie

Thérèse Bonté, Marion Fallot

Paru le 08/10/2025

64 pages

Hachette

3,40 €

ActuaLitté
9782017328438
© Notice établie par ORB
