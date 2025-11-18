La cuisine du potager provençal

Plongez au coeur de la Provence, là où la cuisine raconte la terre, les saisons et les gens qui la cultivent. Ce livre rend hommage aux recettes traditionnelles qui ont traversé le temps, tout en osant des créations plus originales et décalées, nées de l'inspiration des produits du potager. Entre authenticité et fantaisie, chaque plat célèbre le goût, la fraîcheur et l'amour du bien manger. Une invitation à cuisiner autrement, en restant fidèle à l'esprit provençal.