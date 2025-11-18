Inscription
La cuisine du potager provençal

Richard Louis, Hugues Marrec

Plongez au coeur de la Provence, là où la cuisine raconte la terre, les saisons et les gens qui la cultivent. Ce livre rend hommage aux recettes traditionnelles qui ont traversé le temps, tout en osant des créations plus originales et décalées, nées de l'inspiration des produits du potager. Entre authenticité et fantaisie, chaque plat célèbre le goût, la fraîcheur et l'amour du bien manger. Une invitation à cuisiner autrement, en restant fidèle à l'esprit provençal.

Richard Louis, Hugues Marrec

Editions Campanile

Cuisine provençale

Paru le 18/11/2025

152 pages

20,00 €

9782369931263
