Crois en tes rêves

Disney Princesses, Xxx

ActuaLitté
Un recueil féerique pour suivre la destinée des princesses Disney et donner envie de faire de ses rêves une réalité ! Retrouvez les histoires des films de 6 princesses Disney : Raiponce, Cendrillon, Ariel, Belle, Jasmine et Blanche-Neige dans ce beau livre de 224 pages, illustré par de grandes et magnifiques aquarelles inédites. Chaque histoire met en lumière la plus belle qualité de la princesse, pour se sentir inspiré et croire que, quand on rêve, rien n'est impossible ! Dès 4 ans.

Par Disney Princesses, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Disney Princesses, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Crois en tes rêves

Disney Princesses, Xxx

Paru le 08/10/2025

224 pages

Hachette

17,95 €

ActuaLitté
9782017327400
