Crois en tes rêves

Un recueil féerique pour suivre la destinée des princesses Disney et donner envie de faire de ses rêves une réalité ! Retrouvez les histoires des films de 6 princesses Disney : Raiponce, Cendrillon, Ariel, Belle, Jasmine et Blanche-Neige dans ce beau livre de 224 pages, illustré par de grandes et magnifiques aquarelles inédites. Chaque histoire met en lumière la plus belle qualité de la princesse, pour se sentir inspiré et croire que, quand on rêve, rien n'est impossible ! Dès 4 ans.