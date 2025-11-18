Inscription
#Polar

Hôtel Baron

Taline Ter Minassian

Diane travaille pour l'ONG suisse Patrimoines Sans Frontières. Fin 2016, alors que la guerre civile syrienne fait rage, elle arrive à Alep officiellement chargée d'une mission de reconnaissance pour le sauvetage du patrimoine syrien. Chamboulé par la guerre, l'Hôtel Baron, établissement fondé au début du XXe siècle à l'époque de l'apogée des impérialismes européens, est situé sur la ligne de démarcation entre Alep-Ouest et Alep-Est, lors de la guerre civile qui a ruiné la ville à partir de 2012. Voici un siècle, espions, aventuriers, archéologues s'y croisaient en sirotant des long-drinks dans l'atmosphère enfumée de son salon lambrissé. Evanouies depuis longtemps, ces élégantes silhouettes ont laissé la place à des familles de réfugiés campant au troisième étage. Dans la main d'un enfant, Diane découvre une idole au regard magnétique qui la détourne de sa mission initiale... Roman géopolitique au rythme fougueux, Hôtel Baron se déploie comme un livre d'aventures entraînant le lecteur sur une piste surprenante joignant le Rojava kurde du nord-est syrien à l'archipel arctique du Svalbard.

Par Taline Ter Minassian
Chez Bibliomonde

|

Auteur

Taline Ter Minassian

Editeur

Bibliomonde

Genre

Thrillers

Hôtel Baron

Taline Ter Minassian

Paru le 25/11/2025

264 pages

Bibliomonde

18,00 €

9782368020388
