#Roman jeunesse

Sami et les pompiers

Emmanuelle Massonaud, Thérèse Bonté, Valérie Viron

ActuaLitté
Sami et Tom sont surexcités : l'oncle David les emmène visiter sa caserne de pompiers ! " J'apprends à lire avec Sami et Julie spécial dyslexie " est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Approuvée par les orthophonistes, elle propose des histoires courtes et adaptées pour rendre la lecture facile et accessible. L'enfant peut lire seul et sans difficulté grâce à : - une mise en pages aménagée ; - des sons complexes en couleur ; - une mise en valeur des mots-outils ; - un vocabulaire adapté.

Par Emmanuelle Massonaud, Thérèse Bonté, Valérie Viron
Chez Hachette

|

Auteur

Emmanuelle Massonaud, Thérèse Bonté, Valérie Viron

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Sami et les pompiers

Emmanuelle Massonaud, Thérèse Bonté, Valérie Viron

Paru le 08/10/2025

32 pages

Hachette

3,90 €

ActuaLitté
