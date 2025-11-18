Petites histoires pour apprendre le chinois mandarin B1-B2

Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en chinois. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. Chacune des leçons comprend : - Une partie de l'histoire ainsi que sa transcription complète en pinyin et sa traduction en français, - Des listes de vocabulaire facilitant sa mémorisation, - Un point culturel sur le monde sinophone en lien avec le récit, - Des exercices variés (caractères, grammaire, syntaxe, vocabulaire, pratique orale) pour ancrer vos connaissances, - Des corrigés, permettant de suivre vos progrès pas à pas. Des fichiers audios sont proposés pour permettre aux lecteurs d'écouter les différentes histoires.