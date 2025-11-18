Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Petites histoires pour apprendre le chinois mandarin B1-B2

Julie hongbo Wang, Julie Hongbo Wang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en chinois. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. Chacune des leçons comprend : - Une partie de l'histoire ainsi que sa transcription complète en pinyin et sa traduction en français, - Des listes de vocabulaire facilitant sa mémorisation, - Un point culturel sur le monde sinophone en lien avec le récit, - Des exercices variés (caractères, grammaire, syntaxe, vocabulaire, pratique orale) pour ancrer vos connaissances, - Des corrigés, permettant de suivre vos progrès pas à pas. Des fichiers audios sont proposés pour permettre aux lecteurs d'écouter les différentes histoires.

Par Julie hongbo Wang, Julie Hongbo Wang
Chez Ellipses

|

Auteur

Julie hongbo Wang, Julie Hongbo Wang

Editeur

Ellipses

Genre

Auto-apprentissage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites histoires pour apprendre le chinois mandarin B1-B2 par Julie hongbo Wang, Julie Hongbo Wang

Commenter ce livre

 

Petites histoires pour apprendre le chinois mandarin B1-B2

Julie hongbo Wang, Julie Hongbo Wang

Paru le 18/11/2025

224 pages

Ellipses

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340110939
9782340110939
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.