CDMX Découvrez la cuisine de Mexico

Mexico, que ses habitants surnomment "CDMX" - pour Ciudad de México - est une capitale qui ne dort jamais, et la ville chère au coeur de Rosa Cienfuegos. Dans son deuxième livre de recettes, Rosa nous entraîne dans une escapade culinaire à travers l'une des métropoles les plus animées du monde. Quand il s'agit de nourriture, les habitants de Mexico ne reculent devant aucune saveur ni aucune innovation. Les échoppes de street food rivalisent de créativité pour inventer le dernier plat à la mode, tandis que les marchés veillent farouchement sur leurs traditions, proposant des recettes ancestrales de salsas maison qui diffèrent d'un étal à l'autre, d'un marché à l'autre. Le charme de CDMX attire les Mexicains de tout les pays qui apportent avec eux les traditions culinaires de leur région d'origine. Ces influences variées se mélangent dans les rues, sur les marchés et dans les restaurants, pour être partagées, célébrées et parfois donner naissance à de nouvelles créations. Qu'il s'agissent de plats traditionnels (comme les tacos au porc) ou innovants (shot de tequila servis dans un "verre" en concombre garni de sauce chamoy et de tajin), voire de classiques revisités (par exemple, des elotes au fromage), la cuisine de CDMX est aussi haute en couleurs que ses rues et ses habitants.