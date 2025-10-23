Les capitalismes à l'épreuve du climat

Cet ouvrage propose une analyse inédite des dynamiques climatiques et énergétiques à l'échelle mondiale, depuis les années 1950 jusqu'aux horizons prospectifs de 2050. En croisant histoire, économie politique et relations internationales, il met en lumière l'émergence d'un "capitalisme climatique" et les recompositions géopolitiques qu'elle implique. Loin de l'idée d'une transition énergétique linéaire et salvatrice, l'auteur montre que les politiques engagées, bien qu'ambitieuses, demeurent insuffisantes pour atteindre l'objectif de neutralité carbone dans les délais impartis. A travers une lecture lucide des échecs successifs des négociations internationales, l'ouvrage insiste sur une réalité souvent occultée : le climat est au coeur des rapports de force économiques, des logiques de puissance, et des rivalités stratégiques. Le ressentiment des pays du Sud, les tensions croissantes entre blocs, les conflits armés et les intérêts divergents ont affaibli une diplomatie climatique déjà fragile. En se projetant vers les décennies à venir, l'auteur esquisse un futur probable où le réchauffement climatique s'est définitivement installé dans nos sociétés, où la Chine et ses alliés dominent l'économie carbonée mondiale, et où un capitalisme climatique, désormais consolidé, impose ses normes. Rédigé dans un style clair et accessible, ce livre s'adresse aussi bien aux chercheurs, étudiants et décideurs qu'à un public curieux de comprendre les ressorts profonds de la crise climatique contemporaine.