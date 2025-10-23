Inscription
#Roman étranger

A la poursuite de nos rêves

Sarah Lark, Noémie Juglet, Isabelle Liber

ActuaLitté
Ailis et Donna pleurent toujours la disparition de leur cousine Katrina, mais elles n'ont pas oublié leur promesse de parcourir le monde, bien loin des conventions imposées par leur famille et leur rang. Ailis, qui vient d'accepter un poste à l'observatoire de Johannesburg, va enfin réaliser son rêve d'explorer le ciel. De son côté, Donna, passionnée par le vol en ballon, construit des montgolfières et des dirigeables avec son mari. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle rejoint l'escadrille Lafayette en France en tant que mécanicienne et instructrice de vol. Mais Ailis et Donna ignorent qu'à des milliers de kilomètres, la fille de Katrina grandit dans un orphelinat de New York. Personne ne la connaît et elle ne possède qu'une photo de sa mère... Dans la tourmente de la guerre, réussiront-elles à se retrouver ? Entre guerre des Boers, guerre des tranchées et Prohibition, la conclusion d'une saga inoubliable aux côtés d'héroïnes à la conquête du monde et de leur destin. Sarah Lark est née en 1958 en Allemagne. Avant de se consacrer à l'écriture, elle est d'abord guide touristique puis journaliste. En 2007, elle gagne une renommée internationale avec sa célèbre trilogie, Nuage blanc, traduite dans 22 pays et vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Traduit de l'allemand par Isabelle Liber et Noémie Juglet

Par Sarah Lark, Noémie Juglet, Isabelle Liber
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Sarah Lark, Noémie Juglet, Isabelle Liber

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature Allemande

Retrouver tous les articles sur A la poursuite de nos rêves par Sarah Lark, Noémie Juglet, Isabelle Liber

Commenter ce livre

 

A la poursuite de nos rêves

Sarah Lark trad. Noémie Juglet, Isabelle Liber

Paru le 23/10/2025

728 pages

Charleston éditions

22,90 €

9782385294779
