Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Voyages solo au féminin

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
36 récits pour trouver l'inspiration et oser partir seule Préface de Lucie Azema Dans ce livre illustré, 36 femmes de différentes nationalités et origines partagent leurs expériences de voyages solo à travers le monde. Parmi elles, 8 Françaises dont Olivia Kohler (youtubeuse sous le nom @LePtitReporter, 240 K), Jeanne Lepoix ou Mariam N'Diaye (instagrameuse : @Maywest 150 K et cofondatrice de l'agence @brokeandabroadfr). Les motivations pour partir seule sont nombreuses : vivre des aventures et découvrir tout son potentiel, explorer le monde à son rythme, être plus disponible pour des rencontres, se reconstruire après une relation difficile, affronter ses peurs... Traverser mers et océans sur un cargo, voyager en étant enceinte, partir à vélo avec son enfant, parcourir les chemins de Compostelle, s'aventurer seule sur les routes à bord d'un van ou sur les pistes au volant d'un 4x4, randonner en pleine nature... Avec leur lot de joies et de mésaventures, chaque récit livre un message inspirant pour celles qui souhaitent se lancer : un voyage solo vous transforme profondément. Chaque expérience permet de se (re)découvrir, de gagner en confiance. Chacun des récits se conclut par un focus sur les spécificités du voyage raconté, quelles soient culturelles ou pratiques. En fin d'ouvrage, découvrez tous les conseils des autrices pour vous lancer à votre tour dans cette belle aventure du voyage solo.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyages solo au féminin par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Voyages solo au féminin

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 23/10/2025

328 pages

Lonely Planet

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384928477
9782384928477
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.