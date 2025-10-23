Voyages solo au féminin

36 récits pour trouver l'inspiration et oser partir seule Préface de Lucie Azema Dans ce livre illustré, 36 femmes de différentes nationalités et origines partagent leurs expériences de voyages solo à travers le monde. Parmi elles, 8 Françaises dont Olivia Kohler (youtubeuse sous le nom @LePtitReporter, 240 K), Jeanne Lepoix ou Mariam N'Diaye (instagrameuse : @Maywest 150 K et cofondatrice de l'agence @brokeandabroadfr). Les motivations pour partir seule sont nombreuses : vivre des aventures et découvrir tout son potentiel, explorer le monde à son rythme, être plus disponible pour des rencontres, se reconstruire après une relation difficile, affronter ses peurs... Traverser mers et océans sur un cargo, voyager en étant enceinte, partir à vélo avec son enfant, parcourir les chemins de Compostelle, s'aventurer seule sur les routes à bord d'un van ou sur les pistes au volant d'un 4x4, randonner en pleine nature... Avec leur lot de joies et de mésaventures, chaque récit livre un message inspirant pour celles qui souhaitent se lancer : un voyage solo vous transforme profondément. Chaque expérience permet de se (re)découvrir, de gagner en confiance. Chacun des récits se conclut par un focus sur les spécificités du voyage raconté, quelles soient culturelles ou pratiques. En fin d'ouvrage, découvrez tous les conseils des autrices pour vous lancer à votre tour dans cette belle aventure du voyage solo.