#Essais

Philosophie de la décoration d'intérieur

Frédéric Monneyron

A examiner l'espace que nous habitons, il est possible de voir celui qui nous habite, et celui-ci se nourrit d'images de publicité et de décors de cinéma , des possibilités d'objets, de formats, de couleurs que l'art et l'industrie mettent à la disposition de notre sensibilité , des volumes et des matériaux dont l'architecture fait nos habitations. Cet ouvrage propose un voyage dans nos intérieurs certes pour prendre acte de leur évolution et de la part qu'y tiennent les cadres sociaux, mais également pour apprécier les efforts que nous faisons pour en moduler l'expression en un monde qui nous convienne.

Chez Liber (Editions)

Paru le 18/11/2025

132 pages

24,00 €

9782895788409
