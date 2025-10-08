Inscription
Oracle Diamant

Sabrina Paugam

Plongez dans la sagesse de l'Oracle Diamant, un jeu divinatoire unique qui éclaire chaque facette de votre vie. Composé de cinq decks aux couleurs des diamants - blanc pour le général, rose pour le sentimental, violet pour le spirituel, vert pour le professionnel et jaune pour les enfants - cet oracle vous guide avec précision et bienveillance. Chaque carte se lit à l'endroit pour délivrer un message et à l'envers pour en révéler la temporalité, vous offrant ainsi une lecture complète. Accompagné d'un livret détaillé, cet oracle vous enseigne comment purifier vos cartes, réaliser des tirages puissants et même adopter cet oracle comme un véritable talisman. Que vous soyez novice ou initié. e, il vous invite à tisser un lien profond avec votre intuition et à laisser la magie opérer dans votre quotidien. Préfacé par Marc Neu, ce coffret est une porte ouverte sur un voyage intérieur fascinant, où chaque carte devient un éclat de lumière sur votre chemin. COMPOSITION DU COFFRET : - 69 cartes Diamant blanc - 69 cartes Diamant rose - 69 cartes Diamant violet - 69 cartes Diamant vert - 69 cartes Diamant jaune - 1 livret explicatif de 96 pages

Par Sabrina Paugam
Chez Hachette

|

Auteur

Sabrina Paugam

Editeur

Hachette

Genre

Tarots

Oracle Diamant

Sabrina Paugam

Paru le 08/10/2025

96 pages

Hachette

35,00 €

9782017267355
