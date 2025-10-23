Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Las Vegas en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir Las Vegas avec Lonely Planet. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Las Vegas en quelques jours. Tous les principaux casinos décryptés : le Bellagio, le Caesars Palace, le Mandala Bay, le Venetian... Outre les incontournables casinos, toutes les meilleures expériences pour découvrir les différentes facettes de la " Sin City " selon ses envies : s'attabler dans un buffet ou dans le restaurant d'un chef renommé, prendre le pouls de Las Vegas dans l'un des ses bars, découvrir l'art immersif, assister à l'un des nombreux spectacles hors du commun (cirque, magie, concert...), prendre du temps pour soi dans un spa, contempler Las Vegas du haut d'une tour ou grâce à une attraction, s'échapper de la ville et profiter de la spectaculaire nature environnante... A chaque quartier, des suggestions de parcours thématiques (le Strip version grand luxe, l'épicentre de la vie nocturne LGBTQI+ surnommé de Fruit Loop, le Las Vegas des habitants - eh oui il y en a ! ). Une mine de renseignements pratiques et des adresses pour tous les goûts et budgets : shopping, points d'intérêt, restaurants, bars, salles de spectacle, hôtels... Une section consacrée aux excursions dans les environs de la ville (Grand Canyon, barrage Hoover et la Death Valley). De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites et un index des rues.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

USA - Ouest

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Las Vegas en quelques jours par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Las Vegas en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 23/10/2025

160 pages

Lonely Planet

10,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927838
9782384927838
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.