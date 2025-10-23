Toutes les clés pour découvrir Las Vegas avec Lonely Planet. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Las Vegas en quelques jours. Tous les principaux casinos décryptés : le Bellagio, le Caesars Palace, le Mandala Bay, le Venetian... Outre les incontournables casinos, toutes les meilleures expériences pour découvrir les différentes facettes de la " Sin City " selon ses envies : s'attabler dans un buffet ou dans le restaurant d'un chef renommé, prendre le pouls de Las Vegas dans l'un des ses bars, découvrir l'art immersif, assister à l'un des nombreux spectacles hors du commun (cirque, magie, concert...), prendre du temps pour soi dans un spa, contempler Las Vegas du haut d'une tour ou grâce à une attraction, s'échapper de la ville et profiter de la spectaculaire nature environnante... A chaque quartier, des suggestions de parcours thématiques (le Strip version grand luxe, l'épicentre de la vie nocturne LGBTQI+ surnommé de Fruit Loop, le Las Vegas des habitants - eh oui il y en a ! ). Une mine de renseignements pratiques et des adresses pour tous les goûts et budgets : shopping, points d'intérêt, restaurants, bars, salles de spectacle, hôtels... Une section consacrée aux excursions dans les environs de la ville (Grand Canyon, barrage Hoover et la Death Valley). De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites et un index des rues.