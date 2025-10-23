Inscription
#Beaux livres

Picardie, un autre regard

David Delannoy

Dans cet ouvrage magnifiquement illustré, l'auteur nous invite à redécouvrir la Picardie, une région souvent sous-estimée et pourtant riche d'histoire et de paysages variés. En s'éloignant des circuits touristiques classiques, l'auteur explore des villages charmants et des villes pleines de caractère, où l'histoire et la nature s'entrelacent. A travers des textes courts et des photographies saisissantes, ce beau livre révèle un patrimoine souvent méconnu, des espaces naturels protégés aux trésors architecturaux, en passant par les traces d'illustres écrivains qui ont marqué la région. Loin des clichés, la Picardie se dévoile comme un lieu d'inspiration, de douceur et de beauté discrète.

Genre

Picardie

Paru le 23/10/2025

208 pages

Christine Bonneton

24,90 €

Scannez le code barre 9782384872466
9782384872466
© Notice établie par ORB
