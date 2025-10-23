Inscription
#Roman jeunesse

La Dernière Bataille

Carina Rozenfeld

- Le grand final de la série L'Héritier des Draconis. - Un récit moderne, à la croisée du fantastique et de la fantasy, qui s'inspire de classiques comme Le Monde de Narnia, pour faire découvrir ces genres aux jeunes lecteurs. - Un monde extraordinaire peuplé de créatures étranges et dans lequel un trio attachant vit des aventures merveilleuses. L'heure de la bataille finale a sonné ! Kian a déployé toutes ses forces, sur Terre comme à Draconia, pour vaincre les derniers Draconis. Mais c'est compter sans l'ingéniosité et le courage d'Elliott et de ses amis, ainsi que d'Anaïtis, qui a rassemblé ses troupes. Seule solution pour vaincre l'usurpateur du trône ? Lui redonner une apparence humaine pour le priver de ses pouvoirs. Anaïtis saura-t-elle peindre un portrait suffisamment fidèle de son frère pour que Léna puisse sculpter sa figurine ? Parviendront-ils à inverser le sort qui a transformé Kian en monstre ? Et, s'ils y arrivent, quel sera le destin d'Elliott, héritier légitime du trône de Draconia, mais qui a grandi sur Terre ?

Par Carina Rozenfeld
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Carina Rozenfeld

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

La Dernière Bataille

Carina Rozenfeld

Paru le 23/10/2025

248 pages

Gulf Stream

13,90 €

9782383495369
