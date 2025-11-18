Le Mystère Millow

Londres, 1890 Le corps de Fergus Millow est retrouvé dans son salon après que ce dernier a reçu une lettre anonyme lui annonçant qu'il serait mort dans la journée. Il apparaît que cet homme, se sachant pourtant menacé, a vécu ses dernières heures comme s'il n'en était rien, sans chercher à éviter le drame. Pourquoi n'a-t-il rien fait pour se protéger ? Et surtout, qui était vraiment Fergus Millow ? Un peintre sans histoire ? Un jouisseur tapageur ? Un solitaire farouche ? Les témoignages divergent, Fergus Millow est, pour certains, un amateur de bonne chère, de femmes, de vin, aimant la bagarre et pour d'autres, un ermite cherchant à échapper aux plaisirs de la vie et à la compagnie des autres. A mesure que l'enquête progresse, l'homme devient aussi insaisissable que son assassin. Entre Joe Hackney et William Doffey de Scotland Yard à qui l'on confie l'enquête, les tensions montent, leurs méthodes d'investigation s'opposent immédiatement. Hackney, figure atypique de Scotland Yard, plus taciturne et n'ayant pas renié son passé de délinquant élevé dans L'East End, veut traquer le coupable alors que Doffey, chef du département d'investigation criminelle, arrogant et imbu de sa personne veut dans un premier temps savoir qui était Fergus Millow. Mais peut-on espérer trouver l'assassin d'un homme que personne ne semble vraiment connaître ?