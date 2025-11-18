Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Le Mystère Millow

Gilles Bornais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Londres, 1890 Le corps de Fergus Millow est retrouvé dans son salon après que ce dernier a reçu une lettre anonyme lui annonçant qu'il serait mort dans la journée. Il apparaît que cet homme, se sachant pourtant menacé, a vécu ses dernières heures comme s'il n'en était rien, sans chercher à éviter le drame. Pourquoi n'a-t-il rien fait pour se protéger ? Et surtout, qui était vraiment Fergus Millow ? Un peintre sans histoire ? Un jouisseur tapageur ? Un solitaire farouche ? Les témoignages divergent, Fergus Millow est, pour certains, un amateur de bonne chère, de femmes, de vin, aimant la bagarre et pour d'autres, un ermite cherchant à échapper aux plaisirs de la vie et à la compagnie des autres. A mesure que l'enquête progresse, l'homme devient aussi insaisissable que son assassin. Entre Joe Hackney et William Doffey de Scotland Yard à qui l'on confie l'enquête, les tensions montent, leurs méthodes d'investigation s'opposent immédiatement. Hackney, figure atypique de Scotland Yard, plus taciturne et n'ayant pas renié son passé de délinquant élevé dans L'East End, veut traquer le coupable alors que Doffey, chef du département d'investigation criminelle, arrogant et imbu de sa personne veut dans un premier temps savoir qui était Fergus Millow. Mais peut-on espérer trouver l'assassin d'un homme que personne ne semble vraiment connaître ?

Par Gilles Bornais
Chez Gaelis éditions

|

Auteur

Gilles Bornais

Editeur

Gaelis éditions

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Mystère Millow par Gilles Bornais

Commenter ce livre

 

Le Mystère Millow

Gilles Bornais

Paru le 25/11/2025

364 pages

Gaelis éditions

17,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381651040
9782381651040
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.