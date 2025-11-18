Inscription
#Essais

Scientific English

Karine Goyer

Outil complet, efficace et attrayant pour comprendre, pratiquer et renforcer son anglais scientifique, cet ouvrage est idéal pour réviser autrement ses connaissances linguistiques en anglais en s'immergeant dans des " modules " proposant des thématiques scientifiques variées de façon ludique et innovante. Enrichir son vocabulaire, maîtriser 400 collocations scientifiques anglais-français, traduire avec méthode, consolider les points grammaticaux clés tout en se préparant à l'expression orale, aux tests et aux certifications post-bac en anglais est ce que vous propose Scientific English ! Concept : 1 unité = 1 thème scientifique = 3 étapes : ZOOM IN pour construire et travailler son lexique ; ZOOM OUT pour lire, comprendre et traduire ; TEST YOUR KNOWLEDGE pour s'autoévaluer avec des QCM. A découvrir : 10 unités thématiques scientifiques · 20 fiches " zoom " lexique, lecture, traduction et méthodologie · 10 articles authentiques extraits de revues scientifiques · 40 mini-fiches de vocabulaire avec exercices · Exercices ciblés de grammaire · 20 QCM lexique et grammaire · des Capsules ludiques et challenges · Mémo grammatical · Index de grammaire Le plus : 41 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site Ellipses pour s'entraîner à la compréhension et l'expression orales de façon vivante avec 8 défis " podcasts ".

Par Karine Goyer
Chez Ellipses

|

Auteur

Karine Goyer

Editeur

Ellipses

Genre

Sciences

Scientific English

Karine Goyer

Paru le 18/11/2025

208 pages

Ellipses

24,50 €

9782340111233
