Les nombres et les lettres en 200 exercices

Cet ouvrage se propose de permettre aux lecteurs de se familiariser avec le monde des chiffres et des lettres et d'en maîtriser l'usage. En effet, certaines normes linguistiques peuvent poser problèmes. Doit-on écrire les nombres en lettres ou en chiffres, en chiffres arabes ou chiffres romains ? Où utilise-t-on les variantes de nombres (comme nonantes) ? Les nombres peuvent-ils avoir un pluriel ? Quelles sont les règles qui décident de l'utilisation des lettres minuscules et majuscules ? Les chiffres et les lettres font aussi partie de la vie sociale et de la culture (les chiffres et les lettres dans la société : administration, éducation, abréviations, etc. ainsi que les dates historiques, les sigles et les acronymes). Puis les chiffres, les nombres et les lettres dans les expressions dans la langue française en France (manger comme quatre, être sur son trente et un, droit comme un i, etc.) et en Afrique francophone (les cinq sous, le train de onze, les trois V, etc.). Ecrit de façon simple et compréhensible, l'ouvrage permet d'enrichir ses connaissances linguistiques et culturelles. Régulièrement, des exercices sont proposés (200 au total). Des corrigés sont proposés à la fin de ce livre.