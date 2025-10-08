Inscription
#Roman francophone

Carnet de lectures

Anonyme

ActuaLitté
Ce Carnet de lectures est l'ouvrage indispensable aux lectrices de New Romance. Conçu pour accompagner les lectrices tout au long de l'année, ce carnet de lecture propose une trame guidée, à personnaliser selon ses envies. Pas besoin d'être une illustratice hors pair : tout est déjà prêt pour suivre ses lectures de façon ludique et créative, à commencer à n'importe quel moment de l'année. Le petit plus de ce carnet de lecture : une couverture cartonnée et 196 pages au total, dont 2 pages de stickers, pour un suivi complet et inspirant. Chaque livre raconte une histoire, chaque page de ce carnet vous permet de raconter la vôtre.

Par Anonyme
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Anonyme

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Commenter ce livre

 

Carnet de lectures

Anonyme

Paru le 08/10/2025

196 pages

Hugo et Compagnie

12,95 €

9791042902612
