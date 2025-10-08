Ce Carnet de lectures est l'ouvrage indispensable aux lectrices de New Romance. Conçu pour accompagner les lectrices tout au long de l'année, ce carnet de lecture propose une trame guidée, à personnaliser selon ses envies. Pas besoin d'être une illustratice hors pair : tout est déjà prêt pour suivre ses lectures de façon ludique et créative, à commencer à n'importe quel moment de l'année. Le petit plus de ce carnet de lecture : une couverture cartonnée et 196 pages au total, dont 2 pages de stickers, pour un suivi complet et inspirant. Chaque livre raconte une histoire, chaque page de ce carnet vous permet de raconter la vôtre.