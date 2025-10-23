Pole Position

Trenton Reynolds, dit Tiny le Maudit, est abonné aux secondes places. Habile derrière le volant mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la repartie piquante et la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver. Mais jusqu'où est-elle prête à aller ?