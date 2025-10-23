Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Pole Position

Linda-Laure Greff, Aimée Lou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trenton Reynolds, dit Tiny le Maudit, est abonné aux secondes places. Habile derrière le volant mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la repartie piquante et la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver. Mais jusqu'où est-elle prête à aller ?

Par Linda-Laure Greff, Aimée Lou
Chez Editions ESI

|

Auteur

Linda-Laure Greff, Aimée Lou

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pole Position par Linda-Laure Greff, Aimée Lou

Commenter ce livre

 

Pole Position

Aimée Lou

Paru le 23/10/2025

320 pages

Editions ESI

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267701
9782371267701
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.