Méchant un jour...

Vanessa Len

Dans un monde où les monstres règnent en maîtres, qui pour les arrêter ? N'oublie pas la règle d'or : personne ne doit savoir ce que tu es. Jamais tu ne dois parler des monstres à qui que ce soit. Cette fois, Joan a échoué à arrêter Eleanor. La nouvelle souveraine règne désormais sans partage sur un monde où les êtres humains vivent sous le joug des monstres. Dans cette chronologie, la plus sombre et la plus cruelle d'entre toutes, la rébellion est sévèrement réprimée alors même que l'on s'apprête à célébrer en grande pompe le jubilé de la reine. L'enjeu est de taille pour Joan et ses alliés, Nick et Aaron en tête : il s'agit ni plus ni moins que de réparer la trame du temps en mettant un terme aux agissements d'Eleanor. Mais le passé ne cesse de rattraper le trio, sans cesse déchiré entre l'amour et la rivalité. Sauront-ils mettre leurs désaccords de côté pour faire front commun contre la pire des menaces ? Une course contre le temps lui-même a commencé pour Joan, car dans cette histoire, le monstre... c'est elle. Monde magique dissimulé au milieu du nôtre, voyages dans le temps, familles rivales aux pouvoirs insoupçonnés et âmes soeurs contraintes de s'affronter - le troisième et dernier tome de cette trilogie fantastique menée de main de maître ne vous laissera pas un instant de répit !

Par Vanessa Len
Chez Lumen

|

Auteur

Vanessa Len

Editeur

Lumen

Genre

Mondes fantastiques

Méchant un jour...

Vanessa Len

Paru le 23/10/2025

Lumen

18,00 €

9782371023789
© Notice établie par ORB
