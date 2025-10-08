Mon premier Noël

Un petit album pour découvrir la plus belle des histoires : celle de la naissance de Jésus ! La belle histoire de la Nativité De l'Annonciation à la visite des Rois mages, ce récit, illustré avec délicatesse, raconte la naissance de Jésus avec des mots simples. Avec ses jolies découpes, cet album propose une manière ludique et charmante de suivre Marie et Joseph dans leur voyage vers l'étable, un voyage qui aboutit à l'événement le plus marquant de l'histoire chrétienne : la naissance de Jésus, lumière venue illuminer le monde. Un éveil à la foi chrétienne Le livre guide les enfants dans une découverte progressive de l'histoire de Noël, leur offrant une compréhension du mystère de la naissance de Jésus, tout en éveillant leur curiosité et leur foi. Ce petit album, idéal pour les moments de partage en famille, est une invitation à se rapprocher de l'essentiel : l'amour, la paix et la joie qui accompagnent la naissance de Jésus.