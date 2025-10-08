Atana et la Sirène de Jade

Se remettant tout juste de leurs émotions à la suite de leur passage dans le palais de la Reine-Mage, Atana, Ren et Cosmos sont bien décidées à démêler les mystères qui entourent le bannissement de la jeune sirène. Mais les expérimentations subies par Ren ont achevé de lui retirer toute sa magie et sans contact avec la source de ses pouvoirs, son état de santé continue de s'aggraver. Ses deux amies vont alors tout faire pour rétablir la continuité du cycle magique et la sauver. Le passé d'Atana ressurgit alors, menaçant de faire voler en éclats tout ce qu'elle a bâti... Un dénouement épique Embarquez dans une course contre-la-montre pour sauver Ren et la magie du monde dans ce second volume qui emmènera nos héroïnes sur les traces de la légendaire sirène de Jade. Une quête d'identité Une bande dessinée d'une grande douceur graphique pour les jeunes adolescents, qui pourront se reconnaître à travers les héroïnes de ce récit, toutes les trois à la recherche de leur identité.