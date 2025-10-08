Dans la riche cité de Dantessa, le système de Jeu règne en maître et dicte la hiérarchie sociale de tous les habitants. Pia Parro a toujours cru qu'en suivant les règles, elle aurait une chance de réussir dans la vie. Mais lorsque son grand-père bien-aimé est condamné à une vie de servitude, Pia n'a pas d'autres choix que d'accepter une offre dangereuse. Elle rejoint une équipe de joueurs qui cherchent à gagner le plus périlleux et prestigieux des tournois : le jeu de Noctis. En participant à ce tournoi où elle doit survivre à des soldats d'horlogerie, à des aventures sous-marines et même à une épreuve contre la Mort incarnée, Pia découvre ce qui se cache réellement derrière le système de Jeu. Avec ses nouveaux amis, elle commence alors à remettre en question toutes ces croyances. Et avec la vie de son grand-père en jeu, Pia doit finalement décider si elle est assez courageuse pour non seulement briser les règles, mais aussi pour changer la nature même du Jeu... Les Seafoxes, une équipe du tonnerre ! Les membres de l'équipe que rejoint Pia sont tous plus attachants les uns que les autres. Il y a leur meneuse, Vittoria ; Pasqualle, au coeur immense ; Carlo, l'intrépide ; et la mystérieuse Serafina. Chacun d'entre eux a une raison poignante de gagner ce tournoi. Et l'évolution de leurs relations, ponctuée sans cesse de répliques au tac au tac, parfois de tensions, ne laissera personne indifférent. Un système de Jeu brillant Des jeux, existants ou non, qui dynamisent la lecture et la rendent plus ludique ! - Un univers riche et vivant, des personnages intrigants, une action rythmée de main de maître pour un roman d'aventures magiques créatif qui remet en question l'inéquité de l'ordre établi. -- Kirkus Reviews - "Ce roman embarque instantanément ses lecteurs et les fait plonger tête baissée dans un univers de jeux d'une grande cohérence. Pia, la protagoniste, brille par sa capacité à remettre en cause ses convictions à mesure qu'elle découvre la vérité, et les divers acteurs secondaires sont tout aussi agréables, y compris la Mort, délicieusement désarmante. Une réflexion captivante sur ce que signifie être bon dans un monde injuste". -- Booklist - Deva Fagan mélange habilement l'aventure et les compétitions en équipe dans un décor fascinant, peuplé de personnages éclectiques. Intelligent, chaleureux, rapide et énergique, ce récit a beaucoup à offrir". -- Publishers Weekly - "Inventif et inattendu, ce roman fantasy divertit les lecteurs tout en mettant en lumière une réflexion plus profonde sur l'honneur et le travail d'équipe face au péril". -- Horn Book