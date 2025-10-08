Inscription
La preuve

Stéphane Allix

Une affaire criminelle, sept médiums : une expérience bouleversante qui apporte la preuve ultime que les morts nous "parlent" "En octobre 2010, le corps d'Aurélie, 27 ans, et celui de son mari sont retrouvés sans vie à leur domicile. L'enquête policière conclut rapidement à un féminicide, suivi du suicide du conjoint. Les proches de la jeune femme sont dévastés. Quinze ans plus tard, je décide de soumettre une simple photo d'Aurélie à sept médiums, un voyant et un mentaliste, en leur demandant d'entrer en contact avec elle sans leur avoir donné la moindre information préalable. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle est décédée : ils ignorent tout de son identité, de la date ou des détails de sa mort. Mon but : tester si ces femmes et ces hommes qui prétendent communiquer avec des défunts peuvent en apporter la preuve, mais aussi mieux comprendre comment fonctionne réellement la médiumnité. Et, ce faisant, éclaircir peut-être les circonstances qui ont conduit au meurtre d'Aurélie. Lorsque je commence l'expérience en rendant visite au premier médium, j'ignore totalement ce qui en ressortira. Dire que j'ai été surpris par les résultats obtenus serait un euphémisme. Ils m'ont bouleversé. Jamais je n'étais allé aussi loin". A propos de l'auteur : Journaliste, ancien reporter de guerre, fondateur de l'INREES (Institut de recherches sur les expériences extraordinaires) et du magazine Inexploré, concep teur et présentateur des Enquêtes extraordinaires sur M6, Stéphane Allix a publié plusieurs livres devenus des best-sellers, tels que Le Test, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, Après... , La mort n'existe pas.

Par Stéphane Allix
Chez HarperCollins France

Auteur

Stéphane Allix

Editeur

HarperCollins France

Genre

Au-delà

La preuve

Stéphane Allix

Paru le 08/10/2025

320 pages

HarperCollins France

21,90 €

9791033925224
