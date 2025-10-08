Le doux parfum de la librairie

Une librairie en péril, un village solidaire et l'espoir renaît Catherine a toujours rêvé de posséder sa propre librairie, un lieu qui sente bon le papier et les belles histoires. Alors, avec sa mère, Ann, elle franchit le pas ! Mais, peu avant Noël, un désastre survient dans leur local situé dans un charmant village irlandais, et elles n'ont pas d'autre choix que de fermer pendant la semaine la plus importante de l'année. Lorsque Fury O'Shea, un entrepreneur local, accompagné de son chien, Diablo, découvre la librairie dévastée, il décide de venir en aide aux deux femmes. Lui aussi a ses problèmes, mais il tient à leur offrir un énorme sapin. Il entreprend de réparer les dégâts, en le déplaçant constamment pour cacher le chaos. Et si c'était cet immense sapin autour duquel tout le monde a à coeur de se retrouver qui sauvait la librairie ? Traduit de l'anglais (Irlande) par Paul Boutin A propos de l'autrice Felicity Hayes-McCoy est une romancière née à Dublin. Installée à Londres depuis les années 1970, elle écrit aussi bien pour la télévision que le théâtre et le cinéma. "Un feel-good chaleureux pour (re)donner goût à la lecture". Femme Actuelle