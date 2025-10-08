Inscription
Illuminer décembre

Benoit Picard

Le parfait feel-good québécois pour vous préparer à Noël ! Ophélie déteste Noël, contrairement à sa coloc, Zoé, pour qui cette période est l'occasion de transformer leur appartement en temple à la gloire des lutins. Cette année, Ophélie se sent particulièrement dans un creux de vague, à un tel point que Zoé lui propose un défi : elle aura vingt-quatre jours pour lui faire aimer le temps des fêtes. Ophélie accepte, loin de se douter que le programme chargé comprend tous les musts de saison : chocolats chauds, sports d'hiver, films cultes... Toutefois, des imprévus forcent les amies à constater qu'il n'est pas si facile de vivre un téléfilm de Noël. Et si, en voyant plus loin que les clichés, Ophélie réussissait à se laisser emporter par la magie des fêtes et à enfin illuminer décembre ? A propos de l'auteur Benoit Picard est un grand voyageur. Il partage sa passion pour l'étranger avec ses textes. Son premier roman, Aller simple pour l'inconnu (2022), lui a valu un grand succès populaire. Il a grandi et habite encore au village de Saint-Jean-Port-Joli, à L'Islet. " Un roman positif et festif, qui mêle la magie des fêtes et la nostalgie. " Le Journal de Montréal " Une lecture qui réchauffe le coeur. " Revue Les Libraires

Par Benoit Picard
Chez HarperCollins France

Auteur

Benoit Picard

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Illuminer décembre

Benoit Picard

Paru le 08/10/2025

304 pages

HarperCollins France

8,60 €

9791033924449
