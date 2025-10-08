Inscription
#Roman francophone

Sous les flocons de Noël

Sarah Morgan

ActuaLitté
Le plus beau des cadeaux ? L'inattendu ! Lucy Clarke n'a pas le coeur à la fête : elle va passer Noël seule et elle est à deux doigts de perdre son boulot. Sa seule option ? Obtenir l'accord de Ross Miller sur un énorme contrat. Elle comptait seulement lui faire sa proposition et s'en aller. Hors de question de s'incruster au Noël parfait du businessman ! Malheureusement, dès qu'elle est découverte sur le porche enneigé de la maison de famille des Highlands, tout le monde la prend pour la copine de Ross ! Et même quand la vérité est rétablie... ils sont coincés par une tempête de neige. Alors que les secrets débordent autant que les paquets, l'attirance devient aussi brûlante que le feu de cheminée et ce sera soit le plus beau Noël de toute leur vie... soit leur pire erreur. A propos de l'autrice : Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.

Par Sarah Morgan
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Sarah Morgan

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Sous les flocons de Noël

Sarah Morgan

Paru le 08/10/2025

414 pages

HarperCollins France

7,90 €

9791033924326
