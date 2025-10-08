Cap de me séduire pour Noël ?

Si elle veut préserver son coeur, elle devra le battre au jeu des sentiments. Léopoldine savait déjà que sa colocataire était du genre imprévisible. Mais elle ne s'attendait certainement pas à ce que celle-ci ait invité Samuel, son nouveau voisin, et Yann, l'ami de ce dernier, sans même la prévenir. Si elle n'est pas du genre à baisser la garde facilement, elle se souvient encore des frissons qui ont parcouru son corps lorsqu'elle a aperçu Samuel la première fois. De prime abord, cet homme aux longs cheveux blonds et à la carrure imposante lui a semblé très intimidant... et surtout beaucoup trop séduisant. Tout à fait le style de mecs dont elle a appris à se méfier... Alors elle comptait bien tenir celui-ci à distance. Mais c'était sans compter sa chère colocataire, qui vient de leur proposer une idée "brillante" : se lancer une liste de vingt-quatre défis jusqu'à Noël. De toute évidence, la stratégie "éviter le voisin" n'est plus une option... A propos de l'autrice Pourvue d'une imagination fertile qu'un rien suffit à titiller, Mily Black crée des histoires romantiques résolument modernes et rythmées, avec des personnages qui n'en font qu'à leur tête. Boostée au soda à la fraise, elle fait son possible pour apporter de l'évasion à tous ceux qui en ont besoin.