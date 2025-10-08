Inscription
#Roman francophone

Cap de me séduire pour Noël ?

Mily Black

Si elle veut préserver son coeur, elle devra le battre au jeu des sentiments. Léopoldine savait déjà que sa colocataire était du genre imprévisible. Mais elle ne s'attendait certainement pas à ce que celle-ci ait invité Samuel, son nouveau voisin, et Yann, l'ami de ce dernier, sans même la prévenir. Si elle n'est pas du genre à baisser la garde facilement, elle se souvient encore des frissons qui ont parcouru son corps lorsqu'elle a aperçu Samuel la première fois. De prime abord, cet homme aux longs cheveux blonds et à la carrure imposante lui a semblé très intimidant... et surtout beaucoup trop séduisant. Tout à fait le style de mecs dont elle a appris à se méfier... Alors elle comptait bien tenir celui-ci à distance. Mais c'était sans compter sa chère colocataire, qui vient de leur proposer une idée "brillante" : se lancer une liste de vingt-quatre défis jusqu'à Noël. De toute évidence, la stratégie "éviter le voisin" n'est plus une option... A propos de l'autrice Pourvue d'une imagination fertile qu'un rien suffit à titiller, Mily Black crée des histoires romantiques résolument modernes et rythmées, avec des personnages qui n'en font qu'à leur tête. Boostée au soda à la fraise, elle fait son possible pour apporter de l'évasion à tous ceux qui en ont besoin.

Par Mily Black
Chez HarperCollins France

Auteur

Mily Black

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Cap de me séduire pour Noël ?

Mily Black

Paru le 08/10/2025

349 pages

HarperCollins France

7,90 €

9791033924159
