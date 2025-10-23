Le livre officiel des " Chroniques Littorales ", l'émission de José-Manuel Lamarque sur France Inter. Une invitation à explorer la richesse des côtes, la diversité des cultures maritimes et les enjeux environnementaux qui les entourent. A l'origine de la vie, l'océan recouvre aujourd'hui 75 % de la planète Terre, qui aurait aussi pu s'appeler la " planète Mer " ou la " planète Océan "... De tous temps lieu de circulation des humains et des marchandises, territoire d'affrontements, de rivalités et de conquêtes, l'océan est un espace où se concentrent des enjeux stratégiques et géopolitiques majeurs. C'est aussi un milieu d'une richesse insoupçonnée, un régulateur essentiel du climat, un espace de rêve et d'évasion, qui est aujourd'hui confronté à d'innombrables défis et menaces : pollution, dérèglement climatique, surexploitation, montée des eaux, modification des écosystèmes, extinction d'espèces... José-Manuel Lamarque s'associe à toutes celles et ceux qui s'engagent pour la préservation de l'océan. Dans cet ouvrage, au fil de cinq escales richement illustrées, consacrées à l'environnement marin, à l'histoire des grandes explorations, à la géopolitique, à l'économie bleue, aux sciences et technologies de la mer, il nous convie à une traversée du monde maritime à travers les âges, et partage avec nous sa passion et sa connaissance de l'océan où réside, il en est certain, l'avenir de la planète. Un bel hommage aux gens de mer. Et un formidable message d'espoir.