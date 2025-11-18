Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Et si les arbres pouvaient parler ?

Fanny Guichard, Bernard Cecile, Chloé Cohen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si les arbres pouvaient parlerâ? est un manifeste poétique et engagé, qui réenchante notre regard sur le monde. Fanny Guichard et Csil dévoilent avec sensibilité et lucidité, l'univers vivant qui nous entoureâ : arbres, mousses, champignons, oiseaux, insectes, plantes... autant d'acteurs invisibles de l'écosystème dont nous faisons partie sans nous en apercevoir. Ce livre est construit autour de moments d'éveilâ : balades à hauteur d'enfant, observations saisies au jardin ou en ville, gestes simples comme sauver un escargot ou laisser fleurir une pelouse en mai. Entrelaçant connaissances scientifiques et souvenirs intimes, l'autrice démontre comment nous pouvons tisser des liens authentiques avec ces êtres vivants. Le récit explore aussi l'influence du langage sur notre perception et comment des actions quotidiennes peuvent devenir politiques. Le livre nous convie à une douce révolutionâ : ne plus considérer notre environnement comme un simple décor, mais comme une relation à cultiver. Un cheminement poétique et sensible pour aborder les défis environnementaux essentiels de notre temps.

Par Fanny Guichard, Bernard Cecile, Chloé Cohen
Chez La Veilleuse Editions

|

Auteur

Fanny Guichard, Bernard Cecile, Chloé Cohen

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Arbres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et si les arbres pouvaient parler ? par Fanny Guichard, Bernard Cecile, Chloé Cohen

Commenter ce livre

 

Et si les arbres pouvaient parler ?

Fanny Guichard, Bernard Cecile

Paru le 25/11/2025

100 pages

La Veilleuse Editions

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889780372
9782889780372
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.