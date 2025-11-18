Et si les arbres pouvaient parler ?

Et si les arbres pouvaient parlerâ? est un manifeste poétique et engagé, qui réenchante notre regard sur le monde. Fanny Guichard et Csil dévoilent avec sensibilité et lucidité, l'univers vivant qui nous entoureâ : arbres, mousses, champignons, oiseaux, insectes, plantes... autant d'acteurs invisibles de l'écosystème dont nous faisons partie sans nous en apercevoir. Ce livre est construit autour de moments d'éveilâ : balades à hauteur d'enfant, observations saisies au jardin ou en ville, gestes simples comme sauver un escargot ou laisser fleurir une pelouse en mai. Entrelaçant connaissances scientifiques et souvenirs intimes, l'autrice démontre comment nous pouvons tisser des liens authentiques avec ces êtres vivants. Le récit explore aussi l'influence du langage sur notre perception et comment des actions quotidiennes peuvent devenir politiques. Le livre nous convie à une douce révolutionâ : ne plus considérer notre environnement comme un simple décor, mais comme une relation à cultiver. Un cheminement poétique et sensible pour aborder les défis environnementaux essentiels de notre temps.