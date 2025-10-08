All I Want in New York is you !

Sous les flocons à New York, tout est possible... Ysalia et Liam travaillent pour le même guide de vacances : Voyagez comme nous. Ils sont rivaux, ne peuvent se supporter, et cherchent constamment à se mettre des bâtons dans les roues. Là, c'est le pompon : ils doivent collaborer pour travailler sur "Noël à New-York" ! Si Ysalia adore Noël, Liam est clairement un Grinch. Et pourtant, à force de se côtoyer et de partager des activités de Noël... quelque chose de magique pourrait bien se développer entre eux ! A propos de l'autrice Originaire du Sud-Ouest, Natacha Bardagi est une passionnée de lecture et de voyages, aussi bien réels que fictifs. Elle s'est découvert un enthousiasme pour l'écriture il y a quelques années. Elle a depuis à coeur de la partager avec ses lecteurs, et de leur permettre de s'évader à travers ses romans.