Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

All I Want in New York is you !

Natacha Bardagi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous les flocons à New York, tout est possible... Ysalia et Liam travaillent pour le même guide de vacances : Voyagez comme nous. Ils sont rivaux, ne peuvent se supporter, et cherchent constamment à se mettre des bâtons dans les roues. Là, c'est le pompon : ils doivent collaborer pour travailler sur "Noël à New-York" ! Si Ysalia adore Noël, Liam est clairement un Grinch. Et pourtant, à force de se côtoyer et de partager des activités de Noël... quelque chose de magique pourrait bien se développer entre eux ! A propos de l'autrice Originaire du Sud-Ouest, Natacha Bardagi est une passionnée de lecture et de voyages, aussi bien réels que fictifs. Elle s'est découvert un enthousiasme pour l'écriture il y a quelques années. Elle a depuis à coeur de la partager avec ses lecteurs, et de leur permettre de s'évader à travers ses romans.

Par Natacha Bardagi
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Natacha Bardagi

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur All I Want in New York is you ! par Natacha Bardagi

Commenter ce livre

 

All I Want in New York is you !

Natacha Bardagi

Paru le 08/10/2025

382 pages

HarperCollins France

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923565
9791033923565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.